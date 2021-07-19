Fransa'da aşı karşıtlarını çıldırtan karar! Diktatör Macron sözleriyle protesto ettiler

Aşılamanın istenilen seviyeye ulaşamaması üzerine Cumhurbaşkanı Macron'un aşı olmayanlara yasaklar getireceklerini açıklaması üzerine aşı karşıtları sokaklara döküldü.

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Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.

Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Perpignan, Lille ve Toulouse kentlerinde binlerce kişi hastane ve bakımevi çalışanlarına aşının zorunlu hale getirilmesine ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkmak için sokaklara döküldü.

Paris'in 3 ayrı yerinde düzenlenen gösterilere başta Sarı Yelekliler, hastane ve bakımevleri çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duyurduğu ve pazartesi günü bakanlar kurulunda kabul edilmesi beklenen Covid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilmesine ve aşı zorunluluğuna tepki için yürüyüş düzenledi.