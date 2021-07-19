BIST 1.351
DOLAR 8,61
EURO 10,13
ALTIN 499,61
HABER /  EKONOMİ

Temmuz ayı Tüketici güven endeksi açıklandı! Güven yüzde 2.7 azaldı

Temmuz ayı Tüketici güven endeksi açıklandı! Güven yüzde 2.7 azaldı

TÜİK, Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Temmuz ayında tüketicinin ekonomiye güveni aylık bazda yüzde 79.5'e geriledi...

Abone ol

Tüketici güven endeksi açıklandı... Temmuzda tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 2,7 oranında azalarak, 79,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; haziran ayında yüzde 81,7 olan endeks, temmuz ayında yüzde 79,5 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Teşrik tekbiri nedir nasıl yapılır Diyanet teşrik tekbiri anlamı
Teşrik tekbiri nedir nasıl yapılır Diyanet teşrik tekbiri anlamı
Bakan Fahrettin Koca: Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı
Bakan Fahrettin Koca: Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı
İsrail yazdı, Suudi Arabistan aldı! Türkiye'de üst düzey isimleri gizlice dinledi
İsrail yazdı, Suudi Arabistan aldı! Türkiye'de üst düzey isimleri gizlice dinledi
Beşiktaş'ta olay! Annesine ve ablasına saldırdı polisin silahını almaya çalıştı
Beşiktaş'ta olay! Annesine ve ablasına saldırdı polisin silahını almaya çalıştı
Afganistan’da hükümet ve Taliban anlaştı! Müzakereler devam edecek
Afganistan’da hükümet ve Taliban anlaştı! Müzakereler devam edecek
Ticaret Bakanlığı 750 muhafaza memuru alacak! Başvuru tarihleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı 750 muhafaza memuru alacak! Başvuru tarihleri açıklandı
Kripto paraya devlet eli değiyor! Vergi ve sermaye şartı geliyor
Kripto paraya devlet eli değiyor! Vergi ve sermaye şartı geliyor
Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
Bodrum’da ünlülerin kaldığı lüks otelde tecavüz dehşeti
Bodrum’da ünlülerin kaldığı lüks otelde tecavüz dehşeti
Yunanistan 21 adaya asker yerleştirdi ve silahlandırdı! Havaalanı bile inşa etti
Yunanistan 21 adaya asker yerleştirdi ve silahlandırdı! Havaalanı bile inşa etti