Temmuz ayı Tüketici güven endeksi açıklandı! Güven yüzde 2.7 azaldı

TÜİK, Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Temmuz ayında tüketicinin ekonomiye güveni aylık bazda yüzde 79.5'e geriledi...

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Tüketici güven endeksi açıklandı... Temmuzda tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 2,7 oranında azalarak, 79,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; haziran ayında yüzde 81,7 olan endeks, temmuz ayında yüzde 79,5 oldu.