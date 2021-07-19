Cumhurbaşkanı Erdoğan beğenmişti! Havada SİHA'lardan sonra karada insansız tank devrede!

Türkiye'nin savunma sanayisinde çağ atlatan ve dünyanın gıpta ile gösterdiği hava savunma teknolojisi İHA ve SİHA sonrası karada da insansız araçlar için harekete geçildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da beğendiği ve kullanımı için talimat verdiği karada insansız araç olacak olan insansız tank devreye giriyor.

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nun seri üretim tesisini gezerek son çalışmaları yazdı:

İHA VE SİHA’larla bölgede dengeleri değiştiren Türkiye, şimdi de karada insansız silahlı araçlarla terörle mücadelede önemli bir sistem kuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğendiği mini insansız uzaktan kumandalı tank sahada kullanıma kısa sürede girecek.

UKAP adı verilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nun en az 5 ayrı versiyonu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beğendiği ve Kara Kuvvetleri’nin kullanacağı mini insansız uzaktan kumandalı tankın seri üretimine geçiliyor.

Seri üretime geçiliyor

Katmerciler Grup İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci ile projelerini yerinde inceledik.

Erdoğan ismine 'insansız mini tank' dedi Önce zırh sonra insansız teknolojilere kaydıklarını dile getiren Katmerci “3 yıl önce Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’na başladık Aselsan ile. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘insansız mini tank’ dedi. Üzerinde silah kulesi var. İnsansız bir yapı. Uzaktan kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz. Kara Kuvvetleri ile anlaşma imzaladık. Şuanda onun seri üretimine geçiliyor. Geleceğin sistemleri zaten bunlar, insansız sistemler. Havada nasıl İHA, SİHA var, yerde de İKA var. Yani insansız kara araçları. Gelecek dönemlerde yerini alacak bu sistemler” diyor.

Gece görüşü

UKAP’ın kameralar sayesinde 360 derece görüş sisteminin olacağı belirten Katmerci, ayrıca termal gece görüş kamerası ve sürüş kameralarının da bulunacağını dile getirdi.

Tankın kendi kendini şarj edebileceğini kaydeden Katmerci, “hibrit dediğimiz hem dizel hem elektrikli motorlarla çalışabilen bir sistemi olacak. Gelecekte de bunları sahada, ordularda daha çok göreceksiniz. Türkiye’de insansız kara sistemleri konusunda önemli yol kat etti. Biz de 4 yıldır bu sistemler üzerinde çalışıyoruz. Şu anda envantere sözleşme olarak girdi kısa dönemde de sahada bunun çalıştığını göreceğiz. Kara Kuvvetleri kullanmaya başlayacak. Önce Türkiye’ye verilecek daha sonra diğer ülkelere satacağız” vurgusu yaptı.