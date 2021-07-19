Savcı Sayan "15 Temmuz darbe değildi" diyenlere ne cevap veriyor ama

15 Temmuz anma törenleri öncesinde, yurt dışında finoluk yapan FETÖ ve PKK kaçıkları, 5. yılda da yine aynı nakaratı tekrarlayıp durdular.

"Tiyatro" dediler...

"Kontrollü darbe" dediler...

"15 Temmuz tiyatrosu" dediler...

Hadi onları anladık. Hepsi sahibinin sesi. Hepsi kendilerine verilen görevi yapıyor. PKK'nın itleriyle kolkola girmişler Türkiye'yi karalıyorlar. Onlara göre FETÖ, ve PKK terör örgütü değil.

15 Temmuz 2016 gecesi 251 şehit verdik. 2 binin üzerinde yaralı. Bu ülkenin tankıyla tüfeğiyle topuyla üzerimize ölüm yağdırdılar. 5 yıldır toprağa düşen canlarımızın acısı dinmedi. Her yıl dönümünde o acıyı yeniden yaşıyoruz. Buna rağmen içimizdeki alçaklar, "15 Temmuz darbe marbe değildi kardeşim, FETÖ diye bir terör örgütü de yoktu" diyebiliyor.

Pensilvanya'daki İblis'i aklama derdindeler. "FETÖ" demeye varmıyor dillere, "Cemaat" demeyi daha ilkeli (!) buluyorlar. Kirli senaryolarıyla üzerimize ölüm kusan FETÖ terör örgütünü, dışarıdaki alçaklardan çok daha iyi savunuyorlar.

Bu kalleşliğin tek sebebinin "Tayyip Erdoğan düşmanlığı" olduğunu biliyorsunuz değil mi? Can Ataklı denilen müptezel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi "zuhur" ettiğini, yani birden bire ortaya çıktığını söyledi iyi mi? Bu düşmanlık değil de nedir Allah aşkına?

Can Ataklı'nın söylediklerini buraya iliştirdikten sonra son sözümü söyleyeceğim:

- (...) 15 Temmuz darbe marbe değil, hiç kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür şeylerin sonucuna bakacaksın, olayın kime yaradığına bakacakın. Darbemsi bir şey oluyor, darbe adı altında oyun oynanıyor. Bu işten iktidar, özellikle bir kişi anormal kârlı çıkıyor. Ülkenin tamamını ele geçiriyor.

- (...) İkincisi Tayyip Erdoğan'ın iki saatlik hava gezisi mümkün değil. Şimdi bakın Marmaris... nerede ortaya çıktığı bilinmiyor. Kaç kişiyle konuştum, "Kardeşim gündüz Marmaris boşaltıldı" dediler. Önceden haberliydi orası boşaldı. Okluk Koyu üzerinden bir motor kalktı mı? Oradan bir helikopterle Bodrum Havalimanı'na gidildi mi? Uçak oradan mı kalktı, Dalaman'dan mı kalktı? Saatlerce şunu öğrendik, "Tayyip Erdoğan ve ailesi Dalaman'dan uçağa bindi." Bindiği söylendi, uçak var, kalkış var. Oradaki askerler var, onların derdest edildiği var. Ama onların kalkışı yok. İstanbul'a iniş yok, görüntü yok. Bir anda ortaya çıktı. Simit almaya giderken 160 arabayla giden Cumhurbaşkanı o gece alanda iki saat uçuyor. Neymiş efendim kuyruk numarası yapmışlar da jetleri kandırmışlar.

Vay arkadaş neler neler olmuş ve bizim hiç haberimiz olmamış. O gece sokağa dökülen insanlar Can Ataklı'ya göre kandırılmış yani. Peki ya 251 şehit... Her şey palavraysa 251 şehit için ne diyor bu arkadaş?

Beyefendiye göre, Tayyip Erdoğan darbe öncesinde müthiş bir plân (!) yapmış... Detaylar ikinci yazıda arkadaşlar.