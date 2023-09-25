Yargılanmak istiyorum! Ayhan Boran Kaplan'a yapılan ayrıcalığı istemiyorum

İsmail Saymaz'ın "Ayhan Bora Kaplan soruşturması 'Örgüt yok' diye kapatılmış" yazısı, Türkiye'de hukukun "adamına göre" işlediğini gözler önüne seriyor...

Belgede sahtecilik... Yağma... Mala zarar... İzinsiz silah kullanma... Örgüt kurma... Huzur ve sükunu bozma... İzinsiz definecelik... Yaralama... Parada sahtecilik... Çalıntı eşyanın salın alınması... Hırsızlık...

Bu suçların hepsi sabit... Ama 4 Mayıs 2020'de kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilmiş...

Yıl 2021... Süleyman Soylu, "Sedat Peker suç örgütüne yardım ve yataklık" yaptığımıza ilişkin suç duyurusunda bulunuyor... Süleyman Özışık ile birlikte yargılanmayı, suçumuz varsa cezamızı çekmeyi bekledik yıllarca... Süleyman Özışık kanser illetine yakalanınca... Soylu'nun avukatı devreye giriyor ve Süleyman Özışık'ın dosyasını düşürüyor... Benim hakkımdaki dosyanın işlem görmesi için, galiba kansere yakalanmam gerekiyor.

Yıllardır seyahat özgürlüğüm kısıtlanıyor... Defalarca "Suçum neyse razıyım" çığlıklarıma rağmen 3 yıl önce ifademizi alan savcı rafa kaldırdığı dosyanın kapağını açmıyor... Hal böyleyken, Ayhan Bora Kaplan az önce saydığım suçlara rağmen suçsuz bulunuyor... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veriliyor... Ayhan Bora Kaplan'ın "dayısı" kim bilmiyorum, onu suçsuz bulan el veya eller her kimse... bana isnat edilen suçla ilgili kılını kıpırdatmıyor...

Bu satırları kimseyi suçlamak için yazmıyorum. Bir mafya liderini, bir hırsızı... koruyan veya kollayan her kimse elbette ortaya çıkacak. O el veya ellerin benim hakkımda "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermesini beklemiyorum. Bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarını göreve davet ediyorum sadece...

Yargılayın beni... Süleyman Soylu'nun dediği gibi, "Suç örgütüne yardım ve yataklık" yapmışsam kesin cezamı... Ayhan Boran Kaplan'a yapılan ayrıcalığı istemiyorum... Yargılanmak istiyorum...

CHP'DEN PARA ALAN GAZETECİLER

Kim olduklarını bilmiyoruz... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Biliyorum" diyor ama açıklamıyor... Kılıçdaroğlu OdaTV'nin sahibi Soner Yalçın'ın da kimlerden para aldığını biliyormuş...

Soner Yalçın bas bas bağırıyor "Açıkla" diye... Kemal Bey, "Biliyorum" demekle yetiniyor.... Soner Yalçın "CHP'den para alan gazeteciler"in peşine düşüyor, "çömezler"inin gazabına uğruyor...

Sedat Peker'den "10 milyon dolar alan siyasetçi"nin kim olduğu aylarca soruldu, soruşturuldu... Kemal Kılıçdaroğlu fırsat buldukça, bu siyasetçinin kim olduğunu sordu iktidara... Ama "CHP'den para alan gazeteciler" kendisine sorulunca sesi soluğu kesiliyor...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "İhtiyar heyeti" de Kemal Kılıçdaroğlu gibi, "CHP'den para alan gazeteciler" konusunda sus pus... Sorgusuz sualsiz "ihraç" mekanizmasını harekete geçiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "İhtiyar hayeti" Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kim bu gazeteciler?" demiyor, diyemiyor... Soner Yalçın gibi çığlık atacaklarına susmayı tercih ediyorlar...

Neden acaba?

TASARRUF

Ekonomi kötü... Enflasyon canavarı dur durak bilmiyor... Hayat pahalılığı almış başını gidiyor... Vatandaş inim inim inliyor... Emeklinin hali içler acısı...

Tayyip Erdoğan... Mehmet Şimşek... Cevdet Yılmaz... hepsi çare arıyor kötü gidişata... Yapıcı eleştiriler yapılıyor zaman zaman... MHP lideri Devlet Bahçeli mesela... Sorumlu olmamasına rağmen elini değil, vücudunu taşın altına koyuyor... Fatih Erbakan yine öyle...

Bir çok isim ağız birliği etmişçesine "Devlette tasarruf" istiyor... El hak... Tasarruf şart... Danışmanlar ordusu... Koruma ordusu... devletin imkanlarıyla caka satanlar elbette bertaraf edilmeli... Ancak tasarruf isteyenlerin de söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutması gerekiyor...

Başında olduğun kurumun elemanının maaşını devletten ödettiriyorsan tasarruftan söz etmeye hakkın yok kardeşim... Hem devleti söğüşle hem de tasarruf naraları at... Oh ne güzel dünya...