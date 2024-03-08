Ekrem İmamoğlu aslında kimi bitirdi?

Afyonkarahisar'da patlayan "Burcu Köksal krizi" seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu sıkıntıya soktu. Türkiye'deki CHP'li adayların içerisinde en çok Ekrem İmamoğlu'nun DEM'e ihtiyacı var çünkü. Esenyurt'taki "Kent Uzlaşısı" da bu yüzden yapıldı zaten. Esenyurt'u alan İstanbul'u da alsın diye...

Burcu Köksal, milliyetçi, muhafazakar bir ilde aday oldu. DEM'in olmadığı bir ilimiz Afyonkarahisar... AK Parti ile CHP arasındaki oy farkını kapatmak için Köksal'ın milliyetçi söylemlerle yoluna devam etmesi gerekiyordu. Ki bugüne kadar öyle yapmış... Özgür Özel'le seçim otobüsünün üzerine çıktı ve CHP'yi karıştıracak bombayı şu sözlerle kapattı:



"DEM'e kapım kapalı!"

Asıl gözden kaçan ne oldu biliyor musunuz? Burcu Köksal'ın bu sözlerinden sonra ahalinin çılgınca alkışlaması ve Özgür Özel'in alkışlardan duyduğu memnuniyeti gözden kaçtı! Tık yok, "Bu kadın ne diyor ya" demedi Özgür Özel... "Afyon'u aldık" sevinciyle Uşak'ın yolunu tuttu...

Özgür Özel kimdir?

CHP'nin Genel Başkanı!

Ne yapması gerekiyordu?

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını... Öyle yapmadı, Uşak'a giderken muhtemelen Ekrem İmamoğlu'ndan telefon aldı... Fırça mı yedi, başka bir şey mi oldu bilemem ama Uşak'a ulaştığında... neyin ne olduğu renginden belliydi... "Yalan konuş" talimatı mı aldı, yoksa kendisini kurban mı etti o anda:

-Burcu Köksal dedi ki aman başkan sürç-i lisan oldu sen düzelt.

Barış Yarkadaş TV100 Ekranlarında, Burcu Köksal'la yaptığı konuşmayı açıklayınca... Burcu Köksal, CHP'nin genel başkanını tekzip ediyor ve sözünün arkasında olduğunu söylüyordu.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu!

Özgür Özel krizi yönetemeyince, Ekrem İmamoğlu devreye girmek zorunda kaldı. Burcu Köksal'a kapıyı gösterdi :

-"Ya kendine başka bir iş bulacak, ya da başka parti...."

Kime diyor bu lafları Ekrem Başkan?

Aslında Burcu Köksal var hedefinde...

Ve fakat... Süreci kim yönetememiş... Burcu Köksal kimin yanında "DEM'e kapılarım kapalı olacak?" diye gürlemiş? Bu sözler alkış aldı diye kim sevindirik olmuş? Uşak'ta İmamoğlu gibi çığlık atması gerekirken kim alttan almış, hatta yalan konuşma gereği duymuş?



Akla gelen tek kişi Özgür Özel...



CHP'li kalemler bu krizin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesiyor. Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'na yakın diye... Burcu Köksal'ın Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye böyle bir çıkış yaptığını söylüyorlar, yazıyorlar...

Ne yapsın garipler?

Bulmuşlar kurbanlık koyunu kesip biçiyorlar...

"Yahu arkadaş, Özgür Özel'in olduğu yerde sana söz düşmez" diyemediklerine göre... Ya Kılıçdaroğlu'na, ya da Burcu Köksal'a saracaklar mecburen, mecburiyetten....