Kılıçdaroğlu'nu uçuranlar Ekrem İmamoğlu'nu da uçurmaya başladı!

Murat Kurum aday olalı daha üç gün oldu, 14-28 Mayıs seçimlerinin en ağır yenilgisini tadan kimi anket şirketleri, daha şimdiden Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde bitirdiğine ilişkin anket sonuçları açıklıyor.

Metropoll araştırma şirketinin Aralık ayında yaptığı anket sonucuna baktığımızda, Ekrem İmamoğlu yüzde 48.2 ile yeniden İstanbul Belediye Başkanı seçiliyor. Murat Kurum ise sadece yüzde 33.9 oranında oy alabiliyor!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Metropoll'ün yaptığı anket sonuçlarına baktığımızda bakın ne çıkıyor karşımıza:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.1...

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.9...

Peki sonuç ne çıkmış?

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52...

Kemal Kılıçdaroğlu 44,88...



Özer Sencer'in sahibi olduğu Metropoll'ün sonuçları birinci turda çakılınca, ikinci tur için anket yapma gereği duymadı. Sonuç belliydi çünkü, yeni bir anketle halkın karşısına çıkıp bir kez daha rezil olmak istemediler.

Ve fakat...

Ne bir mahçubiyet...

Ne utanma...

Ne de bir özür...

ORC'nin sahibi "İtibarımız satılık değil" diyerek, yaptırdıkları anketleri bir bir halka duyurup, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmaktan imtina etmedi. Gezici'nin sahibi Murat Gezici, seçim gecesi bile debelenip durdu. Avrasya'nın sahibi Kemal Özkiraz yine öyle. İşin garibi, Kemal Kılıçdaroğlu bunlara inandı ve yüzde 60 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağını canlı yayında söyledi.

Sonuç ne oldu?

Hüsran tabii ki...

Adil Gür nerede sahi?

Yaptırdığı bir anket sonucu tutmayınca, onuruyla şerefiyle çekilmesini bildi. Peki yukarıda sözünü ettiğim anketçiler ne yapıyor? Hiç bir şey olmamış gibi, şimdi de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu uçuruyor. Özgür Özel tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bunlara inandı ve AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na karşı aday bulamadığını söyledi.

İmamoğlu bu tuzağa düşer mi?

Emin değilim. Ama kimi gazeteci meslektaşlarımız, 14-28 Mayıs'ın galipleri BETİMAR, Optimar... gibi yüzde yüz isabetle sonuçları bilen anket şirketlerine itibar etmek yerine, en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar hezimete uğrayan anket şirketlerini referans alıyor. Bu arkadaşların bir çoğu Recep Tayyip Erdoğan'ın gidici olduğunu söylüyordu 14-28 Mayıs seçimlerinde. Uçurdukları Kılıçdaroğlu gitti, Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetmeye devam ediyor.

Daha açık bir ifadeyle, dün Kılıçdaroğlu'na kötülük edenler, bugün aynı kötülüğü Ekrem İmamoğlu'na yapıyorlar. 14-28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirenler, bugün Murat Kurum'a kaybettiriyor, İmamoğlu'na daha çok şans tanıyorlar.

Ya tersi olursa?

İmamoğlu kaybederse...

Murat Kurum kazanırsa...

Anket sonuçları bir kez daha tutmazsa...

Ne olacak?

Olacak olan belli, 2028 seçimlerinde bir kez daha hortlayacaklar!

MURAT KURUM'UN TOKİ DÖNEMİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a TOKİ silahı doğrultanlar... yanlış yoldasınız, farkında değilsiniz ama bilgi kırıntısından yoksun olduğunuzu haykırıyorsunuz aslında...

Çünkü...

Murat Kurum'un TOKİ dönemi hiç olmadı...

Emlak Konut'ta genel müdürlük yaptı Murat Kurum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı sonra. TOKİ doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı bir kurum... Başında da çok başarılı Ömer Bulut var...

Kapiş...