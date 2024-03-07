Murat Kurum çiftetelli oynamaya mı geliyor İsmail?

Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul adayı olarak duyurulduğunda, bugün Murat Kurum'a yapılanların bir benzeri Ekrem İmamoğlu'na yapılıyordu. "Acemi" diyorlardı... "Beceriksiz" diyorlardı... "Sen kim, Binali Yıldırım kim?" diyorlardı...

Acayip puan farkı vardı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında. Diye diye... o farkı kapattılar...

Bugün Murat Kurum'a dedikleri gibi...

İsmail Saymaz, 2019 seçimleri öncesi AK Parti'yi destekleyen kalemlerin veya ekran yüzlerinin yaptığını yapıyor:

"Kurum, Anadolu'daki bir büyükşehirde ya da deprem bölgesinde adoay olsaydı hataları göze çarpmazdı. Belki başarılı bile olabilirdi. Ancak İmamoğlu gibi yüksek profilli bir siyasetçinin karşısında sanki Erdoğan tarafından siyaset stajı için İstanbul'a gönderilmiş gibi davranıyor.

Sürekli pot kırıyor. Beykoz'u Avrupa yakasında sanıyor. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Kıvıramadığı halde şarkı söylüyor, halaya kalkıyor ve çiftetelli oynuyor. Bu da gülünç bir görüntü veriyor..."

Beykoz'u... Küçükçekmece'yi... İstanbul'un her karışını bilen bir adama söylüyor bunları İsmail... Yahu bu adam İstanbul'da yaşıyor, Emlak Konut'un genel müdürlüğünü yaptı bakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar... İstanbul'u bilmez, Beykoz'u bilmez demek gerçekten haksızlık... Çiftetelli bilmemek bir kusur ise eğer... Bu adam İstanbul'u yönetmeye talip oldu, güzel çiftetelli oynamaya veya güzel horon tepmeye talip olmadı...

İsmail Saymaz'a göre, Murat Kurum'un havayı lehine çevirmesi zor görünüyormuş. Oysa 14-28 Mayıs seçimlerini tam isabet bilen Hilmi Daşdemir, Hakan Bayrakçı ve BETİMAR'ın sahibi Gürkan Duman 31 Mart'ın bıçak sırtı olduğunu, puanların eşit olduğunu... her şeyin son haftada netleşeceğini söylüyor.

Peki... İsmail Saymaz dayanağı kim?

14-28 Mayıs seçimlerinde çakılan Metropoll...

Ya da diğerleri...

İsmail etme bunu kendine...

Az daha sabreyle... diyor aradan çekiliyorum...

MURAT KURUM İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU LİDER ADAYI

Kimi muhalif kalemler Ekrem İmamoğlu'nu "Yüksek profilli bir siyasetçi" olarak tarif ediyor... Doğru bir tespit... Ama Murat Kurum'la mukayese edilmesi yanlış... Eğer bir mukayese yapılacaksa, Özgür Özel'i o tartıya koymamız gerek.. İkisi arasındaki farkı görmemiz gerek. Biri İstanbul adayı, diğeri CHP'nin başı... Hangisi yüksek profilli gözüküyor daha çok?

Bir de şu var... Ekrem İmamoğlu yüksek profilli bir siyasetçi olmak zorunda. Kaybederse... Sadece İstanbul değil ha... kim kaybedecek? İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi?

İstanbul'da sahada iki isim var... Biri İmamoğlu, diğeri Murat Kurum...

Biri "Sadece İstanbul" diyor, diğeri hem İstanbul, hem CHP hem de Külliye diyor... Yani biri İstanbul adayı, diğeri lider adayı... E o zaman müsade edin de adam yüksek profilli siyasetçi olsun...