Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un en önemli avantajı

Televizyon ekranlarında "AK Parti İstanbul'da aday bulamıyor" diye yırtınanlar, Murat Kurum ismi açıklandıktan sonra şişmiş midir acaba çok merak ediyorum.

Özgür Özel, "Anketçilere göre AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday bulamıyor" diyordu birkaç gün önce. Sabredemedi, 14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60'la Cumhurbaşkanı yapan anket şirketlerine inanmayı tercih etti.

Oysa...

AK Parti'nin bir değil...

Bir kaç adayı vardı...

Murat Kurum, Tevfik Göksü, Ali Yerlikaya, Fahrettin Koca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan... hepsi birbirinden kallavi isimler. Tayyip Erdoğan'ın seçmekte zorlandığı isimler...

Erdoğan "İstanbul Muradına Eriyor" sözleriyle duyurdu Murat Kurum'un adını. Kurum ismi açıklanır açıklanmaz, karşı cephe harekete geçti. Kimi "Konyalı"dan dem vurdu, kimi "İmar affı"ndan... hep bir ağızdan Kurum'u kötülemeye başladılar.

İnşallah böyle devam ederler...

Peki Murat Kurum'un İmamoğlu'nun karşısında şansı var mı? Tarihler 1 Nisan 2024'ü gösterdiğinde hangisi yarışı önde bitirecek? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

Murat Kurum ismi, Ekrem İmamoğlu'na seçim boyunca rahat vermeyecek gibi. İmamoğlu için bu sefer İstanbul "çantada keklik" değil. Karşısında dişli bir rakip var ve CV'si çok güçlü. Kurum'un bir başka avantajı ise kibirden uzak olması ve en önemlisi halka dokunması. Bu çizgisinden şaşmaz, deprem başta olmak üzere İstanbul'un sorunlarının çözümü konusunda akla yatkın projelerle halkın karşısına çıkarsa, Kurum'un İstanbul Belediye Başkanı olması zor değil.

Kurum'un tek başına seçim kazanması kolay olmadığını bilmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu seçimlerde, AK Parti'nin yaptığı hatalar tekrarlanırsa, yani il başkanı bir tarata, İBB adayı bir tarafa olursa, AK Parti yeni bir hezimetle karşı karşıya kalabilir.

Ekrem İmamoğlu'nun bir önemli avantajı bir de dezavantajı var. Avantajı DEM... Dezavantajı ise "Meral Abla"sı... Zira İYİ Parti'nin desteğinden yoksun bir yarışa girecek. DEM destekli de olsa, hatta Saadet'in oylarını da alsa... geçen seferki seçimler gibi işi kolay olmayacak. Zorlayacak elbette, "İstanbul İttifakı" arayışlarını sürdürecek, belki de son kez "Meral Abla"sının kapısını çalacak.

7 Ocak itibariyle geri sayım başladı. Yarından itibaren adaylar görücüye çıkacak. Günün sonunda kim daha fazla inandırıcı olursa, kim daha fazla halka dokunursa o kazanacak.

Yani...

İstanbul'da "Güven" kazanacak!

İstanbul'da "Samimiyet" kazanacak!

O halde biz aradan çekilelim, son sözü 16 milyon İstanbullu'ya bırakalım.

ANKETÇİLER KİME KAZANDIRACAK?

ORC, Gezici, Metropoll, Avrasya... hepsi 14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ediyordu.

Bugün olmasa, yarın...

Yine sahne alacaklar, yine İmamoğlu'nu uçuracaklar, yine MHP'nin oylarını düşürecekler, yine AK Parti'nin oylarını yüzde 20'lere falan düşürecekler... Ekranlarda kurulacaklar, utanmadan, sıkılmadan siyasi yalanlar, pardon analizler yapacaklar.

Kısacası 14-28 Mayıs seçimlerinde sınıfta kalanlar bu sefer Ekrem İmamoğlu'nu veya Özgür Özel'i uçuracaklar.

BETİMAR araştırma şirketi 14-28 Mayıs seçimlerini yüzde 100 başarıyla bildi. OPTİMAR yine öyle... Hakan Bayrakçı'nın SONAR'ı da seçim sonuçlarını bilen anket şirketiydi.

Bakalım bu seçim bize neyi gösterecek?

Bilenler mi, yoksa sürekli bilmeyenler mi kazanacak?