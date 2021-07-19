Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı

CNN Türk'te Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgında son duruma dikkat çekerken Kurban Bayramı'nda tedbirlere uyulması konusunda uyardı. Ceyhan tatilciler için, "Dikkat edilecek iki şey var bir maske takacak iki metrelik mesafeyi koruyacak. Havuz kenarında oturuyorsanız 2 buçuk metre mesafe koymaya çalışın. Toplu taşımada N-95 maske kullanmaya çalışın." dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Kurban Bayramı'nda koronavirüs önlemlerine dikkat çekerken aşının bir kez daha altını çizdi. Ceyhan şu açıklamalarda bulundu:

Bu hastalıktan korunmanın artık öğrendik ki 3 tane yolu var. Bir tanesi kısıtlamalar ve önlemler. İkincisi aşı. Yalnız şöyle bir yanlış algı var sanki aşı yaptıkça bu iş azalacak gibi. Aşıda bir hedef var, toplumun yüzde 80’inin aşılanması gerekiyor. Hedefe ulaşıncaya kadar aşının çok bir etkisi yok. Daha çok önlemler ve kısıtlamalar etkili böyle bir durumda. Kalabalıklardan uzak durmak gerekiyor.

Aşımızı gidip mutlaka olmalıyız. Aşılamayı belirli bir noktaya getirmek zorundayız. Maske mesafe önlemlerini alacağız. Beklediğimiz rakam oldukça yüksek bir rakam. Bütün aşılar hastalığın hafif seyretmesinde, ölüm oranında oldukça etkili.

Maalesef yanlış bir bilgi oldu. Aşılama oranın yüzde 40’lara ulaştırdığımızda vaha sayısı azalacak gibi. Aşılama oranını yüzde 80’e ulaştırmalıyız.

Dikkat edilecek iki şey var bir maske takacak iki 2 metrelik mesafeyi koruyacak. Havuz kenarında oturuyorsanız 2 buçuk metre mesafe koymaya çalışın. Toplu taşımada N-95 maske kullanmaya çalışın.