Arife günü şehit yakınları şehitliklere koştu

Kurban Bayramının arifesinde şehit yakınları şehitlerinin kabirlerini ziyaret edip dualar okudu.

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Şehit mezarlarının bakımlarını da yapan aileler bu vatan için şehit olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kurban Bayramı arifesinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Garnizon Şehitliği şehit yakınları tarafından ziyaret ediliyor. Şehit mezarlarını ziyaret eden aileler tüm şehitler için dualar okuyarak mezarları ziyaret etti.

Şırnak'a bağlı Gömeç Köyünde operasyon dönüşü 1 Şubat 1992 yılında şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz'ın kardeşleri de şehitlik ziyareti yaparak dualar etti. Arife gününde şehit Mehmet Savunmaz'ı kabri başında ziyaret eden kardeşi Kazım Savunmaz ve ablası Göher Savunmaz ve yeğeni Seçkin Arpacıoğlu tüm şehitlere dualar ederek mezarları ziyaret etti. Şehit kardeşi Kazım Savunmaz, "Biz bu vatan için ailemizden bir şehit verdik. Diğer kardeşleri olarak bizler de bu vatan için şehit olmaya hazırız." dedi.