Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil yakalandı! Büyük gelinin yasak aşkı mı var? 'Hamileyim' yalanı
Müge Anlı'nın gündeme getirmesiyle tüm Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili bomba gelişmeler peş peşe geldi. 'Mavi Kapı'yı karıştırarak Büyükşen çiftini öldüren kiralık katillerden biri Ankara'da yakalandı. Esra Taş'ın ise 'hamileyim' yalanıyla eski sevgilisinin adresini bulduğu belirlendi.
Konya Karatay'da 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aranan katil zanlılarından birinin Ankara'da yakalandı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Büyükşen çifti cinayetinde yasak aşk yaşamakla suçlanan büyük gelin Betül Büyükşen ilk kez konuştu... Kiralık katilin 'mavi kapı'ları karıştırdığı için Büyükşen çiftini yanlışlıkla öldürdüğü ortaya çıktı. Esra Taş'la ilgili yazışmalardan bomba ayrıntılar çıktı. İşte Müge Anlı'nın gündeme getirmesiyle tüm Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen Cinayetiyle ilgili tüm ayrıntılar...
3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında aranan kiralık katil zanlılarından biri Ankara'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli Hamidullah A.'nın, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in Çumra'daki çiftliğinde çoban olarak çalıştığı ve cinayetten birkaç gün sonra kentten ayrıldığı belirtildi. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yazışmalardan şok ayrıntılar çıktı
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp'ları incelemeye alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda aralarında Büşra Büyükşen, Uğur Büyükerşen ve eşi Betül Büyükşen ile Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Kiralık katil 'mavi kapıları' karıştırmış
Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.