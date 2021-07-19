Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil yakalandı! Büyük gelinin yasak aşkı mı var? 'Hamileyim' yalanı

Konya Karatay'da 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aranan katil zanlılarından birinin Ankara'da yakalandı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Büyükşen çifti cinayetinde yasak aşk yaşamakla suçlanan büyük gelin Betül Büyükşen ilk kez konuştu... Kiralık katilin 'mavi kapı'ları karıştırdığı için Büyükşen çiftini yanlışlıkla öldürdüğü ortaya çıktı. Esra Taş'la ilgili yazışmalardan bomba ayrıntılar çıktı. İşte Müge Anlı'nın gündeme getirmesiyle tüm Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen Cinayetiyle ilgili tüm ayrıntılar...