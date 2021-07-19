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Sokakta çişini yaparken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü

Sokakta çişini yaparken yakalandı, kelepçelenince kemanının derdine düştü

ANTALYA’da sokakta tuvalet ihtiyacını gidemeye kalkan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı. Kelepçelenen şahıs, ‘keşke eve gitseydim’ diyerek pişmanlığını dile getirirken, ekip otosuna bineceği sırada da kemanı olmadan araca binmek istemedi.

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İlginç olay, sabah saatlerinde Muratpaş ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 121 sokak üzerinde meydana geldi. Elinde kemanı ve domates poşetiyle sokakta gürültü çıkarmaya başlayan S. T. (37), iddiaya göre sokak ortasında tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen S. T., ekiplere güçlük çıkartınca kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

“Keşke eve gitseydim”

S. T., polis otosuna alınacağı sırada ise ilginç diyaloglar ortaya çıktı. ‘Keşke eve gitseydim. Ellerim de kelepçelendi’ diyen S .T., bacağında varis olduğu için ayağa kalkamadığını ifade edince, polis ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı.

Bir polis memuru, S. T.’ye ait keman ile içerisinde domateslerin bulunduğu poşeti ekip aracına koydu. Eşyalarının koyulduğunu fark edemeyen S. T. ise kemansız araca binmek istemedi.

Ekiplerin kemanın araçta olduğunu göstermesinin ardından ekip otosuna alınan S.T., önce sağlık kontrolü ardından polis merkezine götürüldü. S. T.’ye Kabahatler Kanunundan işlem yapılacağı belirtildi

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