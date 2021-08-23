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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kırım çıkışı: Tek ses olmalıyız!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kırım çıkışı: Tek ses olmalıyız!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası topluma Kırım'ın yasa dışı ilhakına karşı tek ses olma çağrısı yaptı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini belirterek, "Uluslararası toplum, uluslararası hukukun (Kırım yasa dışı ilhakı) bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yılını kutladı.

Kırım’ın yasa dışı ilhakından bu yana 7 seneyi aşkın bir süre geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz çok güçlüdür. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Kırım Platformunun bizim dayanışma ve bağlılığımızı gösteren etkili bir forum olarak hizmet edeceğine inanıyoruz." diyerek, Kırım Platformunun sadece bölge ile değil halkla da ilgili olduğunu belirtti.

Ukrayna'da yaşayan büyük bir Tatar toplumu bulunduğunu, Türkiye'nin de Tatar kökenli milyonlarca vatandaşa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük Tatar entelektüeli İsmail Gaspıralı bir keresinde şöyle demişti; 'düşmek kolaydır ancak tekrar ayağa kalmak zordur.' Tatarlar, tarihimiz boyunca bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensky'e Parlamento ile Kırım Tatarlarını Ukrayna’nın yerli halkı olarak tanımaları konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

 "Platform, Kırım’a yönelik küresel farkındalığı artırmaya hizmet etmeli"

Çavuşoğlu, Kırım Platformunun, Kırım Tatar Meclisi ile yakın çalışacağı umudunu dile getirerek, "Bu platform, Kırım’a yönelik küresel farkındalığı artırmaya hizmet etmeli." dedi.

Platformun, parlamentolar arası temas kurulmasının, kamunun etkin şekilde bilgilendirilmesinin ve özelikle uluslararası hukuk hakkında uzman düzeyinde toplantıların yapılmasının platformun çalışmalarına değer katacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut şartlar altında (Kırım'ın yasa dışı ilhakı) bu soruna yönelik kolay bir çözüm yok. Maalesef ki Birleşmiş Milletler mekanizması dahil uluslararası sistem, (Kırım meselesini) çözecek kadar iyi tasarlanmış değil. Diplomasi aracılığıyla barışçıl çözüm, hala tek yol. Bu da etkin koordinasyonu gerektiriyor. Bu platform, barışçıl ve uzun vadeli çözümü başarabilmemiz için çabalarımızı koordine etme konusunda önemli bir başlangıcı işaret ediyor. Kırım, Ukrayna’dır."

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