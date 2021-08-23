Beyin yiyen bakteri yüzünden iki çocuk hayatını kaybetti…

Beyin yiyen bir amipin, ABD'de iki küçük çocuğun ölümüne neden olduğu belirtildi.

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ABD’de, yüzerken burunlarından vücutlarına tatlı suda yaşayan ve beyin hücrelerini yok eden Naegleria fowleri adlı bakteri giren iki çocuk hayatını kaybetti.

ABD'de iki çocuk, tatlı suda yaşayan ve beyin hücrelerini yok etme kapasitesine sahip olan Naegleria fowleri adlı tek hücreli bir organizmanın saldırısına uğradıktan sonra, hayatın kaybetti

İki farklı yerde beyin yiyen bakteri olayı

Kuzey Kaliforniya’daki Tehama İlçesinden yedi yaşındaki David Pruitt, 30 Temmuz’da hastaneye kaldırıldı ve yaşam desteğine bağlanmasına rağmen 7 Ağustos’ta trajik bir şekilde öldü. 10 gün sonra ise Kuzey Carolina’da bir çocuk aynı nedenden dolayı hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC’den yapılan açıklamaya göre, ölümcül hastalıklarının nedeni, N. Fowleri. Halk arasında “beyin yiyen amip” olarak adlandırılan bu ölümcül mikroorganizma şekil değiştirebiliyor ve bir veya birden fazla kırbaç benzeri uzantıya sahip. Genelde tatlı sularda yaşıyor ancak 46 dereceye kadar sıcaklığa da dayanabiliyor. Yutulduğunda zararsız olmasına rağmen eğer burundan girerse, beyne kadar ilerleyebiliyor ve burada primer amipli meningoensefalit (PAM) adı verilen, ölümcül bir enfeksiyona neden oluyor.