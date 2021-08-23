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Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 721. gününde de devam ederken, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunan baba Salih Gökçe, “Dağ başında ölüp bir taşın altında kalacağına, öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl” dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 721'nci gününe girdi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kandırılarak Suriye'ye götürüldü ve yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor.

“Ben oğlumu HDP’den istiyorum”

Oğlu için nöbette olan ve PKK ile HDP’ye ateş püsküren baba Gökçe, "2 yıla yakındır burada nöbetteyiz. Ben oğlumu PKK ile HDP’den istiyorum. HDP benim oğlumu götürmüş ise getirsin bana teslim etsin. HDP benim oğlumu vermeden ben buradan kalkmayacağım” diye konuştu.

“Gelip devletin şefkatli kollarına teslim olsun”

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan baba Gökçe, “Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp teslim olmasını istiyorum. Gelip devletin şefkatli kollarına teslim olsun. Dağ başında ölüp bir taşın altında kalacağına, öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl” şeklinde konuştu.

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