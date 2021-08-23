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Düzce'de yıllardır biriktirdi! Afetzedelere bakın ne kadar bağışladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de yıllardır biriktirdi! Afetzedelere bakın ne kadar bağışladı

AFAD tarafından başlatılan "Ben de varım" kampanyasına katılan Düzceli yaşlı kadın, sel felaketinden etkilenen afetzedelere gönderilmesi amacıyla yıllardır biriktirdiği 10 bin TL’sini bağışladı.

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Türkiye’nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, "Ben de varım" kampanyası başlatılmıştı. Afetzedelere ulaşmak amacıyla başlatılan kampanyaya Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş destek verirken, Düzce’nin Çilimli ilçesinde de kampanyaya katılım sağlandı.

Yıllardır birikim yapan Pakize Elibol, Çilimli Kaymakamlığı’na giderek Kaymakam Onur Şan ile görüşmek istediğini belirtti. Kaymakam Şan ile görüşmesini gerçekleştiren yaşlı kadın, yıllardır biriktirdiği 10 bin TL’sini afetzedelere ulaştırmak için kaymakamlığa bağışladı.

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