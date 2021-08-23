Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin, bir süredir test etmeye çalıştığı ancak aşamadığı 50 bin dolar seviyesini bugün geçti. Bitcoin'deki yükseliş dalgası diğer kripto paraları da etkiledi.

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ripto para piyasalarında hareketlenme başladı. Bitcoin'deki hızlı yükseliş diğer kripto para birimlerine de olumlu yansıyor. Altın fiyatlarında oluşan belirsizlik havası, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltma ve faiz artırma ihtimali, küresel piyasalarda Covid-19 Delta Varyantı korkusu devam ederken kripto paralara yeniden güç kazanmaya başladı.

Paypal etkisi

PayPay Holdings, İngiltere'deki bütün kullanıcılarına bu haftadan itibaren bitcoin ve diğer kripto paralarda alım, satım ve saklama hizmeti sunacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasalarında işlemler hızlandı. Paypal'ın dünya genelinde 403 milyon kullanıcısı bulunuyor.

50 bin dolar aşıldı

Geçtiğimiz haftayı 50 bin doların kıyısında geçiren Bitcoin, bugün önemli direnci aşmış oldu. Bitcoin saat 06:53 itibariyle 50 bin 290 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 48 bin 283 dolar, en yüksek ise 50 bin 367 dolar seviyesi görüldü. Piyasa değeri ise 945 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tarihi zirvete 14 bin dolar kaldı

Bitcoin 14 Nisan 2021 tarihinde 64 bin 813 dolar ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Bu noktadan sonra düşüşe başlayan Bitcoin 29 bin dolara kadar gerilemişti.

Ethereum da güçleniyor

Dünyanın önde gelen ikinci kripto para birimi olan Ethereum da 3000 dolar bandına oturdu. Geçtiğimiz Mayıs ayında 4371 dolara kadar yükselen ve sonrasında sert satışlar görüp 1700 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum bugün yüzde 6'nın üzerinde primle 3200 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Ripple yükselişte

ABD'de SEC ile davalık olan Ripple dalgalı seyrini devam ettiriyor. Nisan ayında 1.96 dolara kadar yükselen ve tarihi zirvesini gören Ripple, ABD'de görülen davalar nedeniyle sert düşüşler yaşayabiliyor. Ripple bugün yüzde 5 civarında yükselişle 1.25 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dogecoin de primlendi

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin yüzde 4'e yakın primle 0.32 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haziran ayında ABD'de gerçekleşen SNL programında Elon Musk'ın yapacağı açıklamalar ile Dogecoin'n 1 doları aşacağı beklentisine giren yatırımcılar, Musk'ın alakasız söylemleri sonrasında satışa geçmişti. Bir süredir düşüşte ve yatay seyirde bulunan Dogecoin, diğer kripto para birimlerindeki yükselişin etkisiyle primlenmeye başladı.