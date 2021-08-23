Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin verdiği kararda, Twitter'da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine hükmetti.Abone ol
Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.
TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.
3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.