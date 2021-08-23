BIST 1.460
DOLAR 8,46
EURO 9,93
ALTIN 491,21
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

ABD Afgan göçmenleri Güney Kore'ye yerleştirmek istiyor

ABD Afgan göçmenleri Güney Kore'ye yerleştirmek istiyor

Güney Kore, ABD'nin, bu ülkedeki askeri üslerini, Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek için kullanmak istediğini bildirdi.

Abone ol

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, Dışişleri ve Birleşme Komitesinin parlamentodaki oturumunda konuştu.

ABD'nin, Afganistan'dan tahliye ettiği Afgan vatandaşlarını Güney Kore'deki üslerine yerleştirmek istediğini doğrulayan Chung, ülkedeki askeri üslerin mülteci kampı olarak kullanılmasının hükümetin onayını gerektirdiğini vurguladı.

Chung, hükümetin, Güney Kore ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarına sığınma sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sürece katılan veya destek veren çok sayıda Afgan var. Hükümet, bu yüzden onları ülkemize güvenli şekilde getirme seçeneği üzerinde çeşitli yollar düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal, hafta sonu sayısında, ABD'nin, tahliye ettiği Afganları denizaşırı ülkelerdeki üslerine yerleştireceğini iddia etmişti.

Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda hükümet, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

 Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşam savaşını kaybetti! Kocaeli'de doktordan acı haber geldi
Yaşam savaşını kaybetti! Kocaeli'de doktordan acı haber geldi
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı
2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı
CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!
CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!
Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı
Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı
Balıkesir'de sünnet davetiyesi dağıtıyordu! Acı haber geldi: Yanağa kadar...
Balıkesir'de sünnet davetiyesi dağıtıyordu! Acı haber geldi: Yanağa kadar...
Devlet Bahçeli ABD uçağına doluşanları göstererek mesajı verdi: Zalimlerden medet ummadık!
Devlet Bahçeli ABD uçağına doluşanları göstererek mesajı verdi: Zalimlerden medet ummadık!
Taliban'ın Afganistan'ı kontrolünden Çin karlı çıktı!
Taliban'ın Afganistan'ı kontrolünden Çin karlı çıktı!
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl