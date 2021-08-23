BIST 1.460
DOLAR 8,46
EURO 9,93
ALTIN 491,21
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Yaşam savaşını kaybetti! Kocaeli'de doktordan acı haber geldi

Yaşam savaşını kaybetti! Kocaeli'de doktordan acı haber geldi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Güliz Bayram (46), uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güliz Bayram, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Son dönemlerde durumu kötüleşen Bayram, tedavi gördüğü hastanedeki meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Doktor Güliz Bayram'ın vefatı, çalıştığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajla duyuruldu.

Mesajda, "Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzman Doktor Güliz Bayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Gökhan Gönül'ün 27 yaşında yetimhanede büyümüş Can Gönül isimli kardeşi ortaya çıktı!
Gökhan Gönül'ün 27 yaşında yetimhanede büyümüş Can Gönül isimli kardeşi ortaya çıktı!
CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!
CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!
Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Balıkesir'de sünnet davetiyesi dağıtıyordu! Acı haber geldi: Yanağa kadar...
Balıkesir'de sünnet davetiyesi dağıtıyordu! Acı haber geldi: Yanağa kadar...
Devlet Bahçeli ABD uçağına doluşanları göstererek mesajı verdi: Zalimlerden medet ummadık!
Devlet Bahçeli ABD uçağına doluşanları göstererek mesajı verdi: Zalimlerden medet ummadık!
Taliban'ın Afganistan'ı kontrolünden Çin karlı çıktı!
Taliban'ın Afganistan'ı kontrolünden Çin karlı çıktı!
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl
Düzce'de yıllardır biriktirdi! Afetzedelere bakın ne kadar bağışladı
Düzce'de yıllardır biriktirdi! Afetzedelere bakın ne kadar bağışladı