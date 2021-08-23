2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı

Hükümet ile sendikalar anlaştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekli için 2022 ve 2023'teki zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı maaşları açıkladı. 3600 ek gösterge ise sonraki sözleşmeye kaldı.

Abone ol

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarı belli oldu. 3 bin 600 ek göstergenin çalışma yapılması sonrasında sözleşme kapsamında olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için memur ve memur emeklilerine yüzde 12, 2023 yılında ise yüzde 14'lük bir zam alacak.

"Uzlaşmaya vardık"

- Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Buna göre 2022'de memur maaşlarına yüzde 12, 2023'te ise yüzde 14 zam gelmiş oldu.

3600 ek gösterge sonraya kaldı

- Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın 3600 ek göstergeyi açıkladı 3600 ile ilgili Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan da açıklama geldi. Toplantının ardından konuşan Yalçın, "3600 konusunda da çerçeve 2022'de çalışılacak, tamamlanacak ve sunulacak. Bu konuda cümle kuruldu. Bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda Memur-Sen olarak tüm gayretleri ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Seyyanen zam talebi

- Seyyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk.

135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 lira oldu

135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesi

- Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.

Memur-Sen: Hayırlı olsun



Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Toplu sözleşme hayırlı olsun. Beklentilerimiz, kaygılarımız oranlara yansıdı” dedi. Yalçın konuşmasında, “Sözleşmeli personeller ve ek göstergeler konusunda 2022 yılı içerisinde çalışma yapılacağı taahhüdünde bulunuldu” ifadelerini kullandı.