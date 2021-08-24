2022 - 2023 memur ve emekli zamlı maaşlar! Öğretmen, imam, mühendis, polis...

23 Ağustos'ta duyurulan açıklama ile 2022- 2023 dönemi memur ve emekli zamları belli oldu. Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Bu zamma her 6 ayda bir enflasyon farkı da eklenecek. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Herkes şimdi zamlı maaşların kaç lira olacağını merak ediyor? İşte memur ve memur emeklisi maaşları...