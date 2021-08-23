BIST 1.460
DOLAR 8,46
EURO 9,94
ALTIN 490,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır

ANTALYA’nın Akseki ilçesinde çıkıp Manavgat’a sıçrayan orman yangınıyla ilgili olarak tutuklanan Ali Y.'yi, sevgilisi Özlem T.’nin (40) telefonundaki ses kaydıyla ihbar ettiği ortaya çıktı. Ali Y.’nin ağabeyi Alaattin Y., “Kardeşim boşboğazdır. Alkol alır ve nerede bir gündem varsa 'ben yaptım' der. Dikkat çekmek için yapar" dedi.

Abone ol

Turizm kenti Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi çıkıp Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili tutuklanan Ali Y.’yi sevgilisi Özlem T.’nin ihbar ettiği belirtildi. Ali Y., bir süredir birlikte yaşadığı Özlem T. ile söndürme çalışmaları devam ederken yaptığı bir telefon görüşmesinde, iddiaya göre, yangını kendisinin para karşılığında çıkardığını söyledi.

Telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını alan Özlem T., 6 Ağustos'ta jandarmaya giderek ses kaydını paylaşıp ihbarda bulundu. Ali Y. gözaltına alındıktan sonra 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ihbarın detayları da ortaya çıktı. Ali Y., Özlem T. ile yaptığı telefon görüşmesinde detayları anlattı. Özlem T. ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

“Ali, telefonla beni aramıştı, 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira da fazla verdi. Bu kişi bana, 'Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle' diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi."

Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Özlem T., “Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Belediyeyi basıp zabıtaları vurmuştu

Bu arada, Alanya ilçesinde oturan Özlem T. şubat ayında, konakladığı barakayı yıkmak isteyen zabıta memurlarına kızdığı için Alanya Belediyesi'ne pompalı tüfekle gidip 2 zabıtayı yaralamıştı.

'Kardeşim boşboğazdır'

Ali Y.'nin tutuklanmasının ardından üzüldüğünü belirten ağabeyi Alaattin Y., iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatan Alaattin Y., “Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" dedi.

Akseki'nin Güneyyaka Mahallesi'nde oturan Alaattin Y., kardeşleriyle birlikte yangının devam ettiği günlerde söndürme çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Kundakçıyı kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi Özlem'i etkilemek için
ÖNCEKİ HABERLER
Gökhan Gönül'ün 27 yaşında yetimhanede büyümüş Can Gönül isimli kardeşi ortaya çıktı!
Gökhan Gönül'ün 27 yaşında yetimhanede büyümüş Can Gönül isimli kardeşi ortaya çıktı!
2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı
2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı
Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı
Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı
Devlet Bahçeli ABD uçağına doluşanları göstererek mesajı verdi: Zalimlerden medet ummadık!
Devlet Bahçeli ABD uçağına doluşanları göstererek mesajı verdi: Zalimlerden medet ummadık!
Taliban'ın Afganistan'ı kontrolünden Çin karlı çıktı!
Taliban'ın Afganistan'ı kontrolünden Çin karlı çıktı!
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Öleceksen gel kendi evinde ve vatanında öl
Düzce'de yıllardır biriktirdi! Afetzedelere bakın ne kadar bağışladı
Düzce'de yıllardır biriktirdi! Afetzedelere bakın ne kadar bağışladı
Hatay'da bir anda çatıyı delip düştü! Görünce inanamadı
Hatay'da bir anda çatıyı delip düştü! Görünce inanamadı