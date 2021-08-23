BBC Türkçe Türkiye haberi için özür diledi! Kılıçdaroğlu ve Akşener de paylaşmıştı!

İngiltere basınında Savunma Bakanı Ben Wallace'a dayandırılarak yazılan İngiltere Afgan mültecileri Türkiye'ye gönderecek haberinin içeriğinin dezenformasyona uğradığını Fahrettin Altun ortaya çıkarmıştı. BBC Türkçe haberi için özür diledi.

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BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın 'Türkiye ve Pakistan'da Afgan sığınmacılar için merkezler kurmayı planladıklarını' söylediğine dair haberindeki atıf hatası nedeniyle özür diledi. Kurum, Wallace'ın ağzından verdiği ancak Daily Mail ve The Guardian gazetelerinin esasında İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberin tartışma yaratması sonrasında, "Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" açıklaması yaptı.

Açıklamada, Wallace'ın Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinin yanı sıra Guardian ve Mail on Sunday gazetelerindeki haberlerin içerikleri anlatılarak şöyle denildi:

"Bu haberlerin aynı gün BBC Türkçe'de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir.

Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz.

Meral Akşener yaptığı paylaşımında, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın @RTErdogan?" ifadelerini kullanmıştı.

Varank'tan Akşener'e: İngiliz taşeronu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Akşener'e cevap olarak "Bu tweet kullanım dışı. Kendi Cumhurbaşkanına inanmak yerine koltuk sevdasına taşeronluk yaptığın İngiliz BBC, tivitini silip özür diledi sayın meral_aksener. En azından BBC özür dileyip tivitini silecek erdeme sahip olduğunu gösterdi, sizde o da yok!"

Sorun atıf hatasından kaynaklı

İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve İngiltere gazetelerinde yer alan söz konusu haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz."

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söylemişti "Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!"

BBC Türkçe'nin 'İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri kurmayı planlıyoruz' başlığıyla verdiği haber tartışma yaratmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da BBC Türkçe'ye tepki göstermişti.