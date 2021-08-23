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Türksat 5A, Kuzey Afrika ülkelerine de yayın hizmeti verecek

Türksat 5A, Kuzey Afrika ülkelerine de yayın hizmeti verecek

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 5A'nın Kuzey Afrika ülkelerine de yayın hizmeti vermesi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

8 Ocak 2021'de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılan ve mayısta 31 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 5A, 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.

Kuzey Afrika ülkeleriyle görüşmeler sürüyor 
Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Kuzey Afrika bölgesinde Türksat 5A'yı televizyon yayıncılığı anlamında önemli bir uydu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kuzey Afrika ülkelerine Türksat 5A frekans satışı için görüşmelerimiz devam ediyor, kısa sürede içinde sözleşme imzalayacağız." dedi.

Türksat 5B ve 6A yolda
Türksat 5A uydusunun haziranda hizmete alındığını anımsatan Ertok, 5B haberleşme uydusunda sistem uydu seviyesi testlerinde son aşamaya gelindiğine dikkati çekti.

Ertok, "Fransa'daki tesislerde 5B uydumuz için kasım ayı gibi testler tamamlanacak. Ondan sonra uydumuzun fırlatma için ABD'ye gönderilme durumu var.

Yıl sonunda 5B uydusunun fırlatılmasını hedefliyoruz. Hedefi tutturmak için çalışıyoruz. Sadece anten performans testleri kaldı. Kasım ayı gibi yerde teslim edilecek hale gelir." diye konuştu.

"Testler tamamlandı'' 
6A haberleşme uydusunda da çalışmaların hem mühendislik hem de uçuş modeli üzerinde hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Ertok, "Uçuş modeli uzaya gönderilecek model. Onların üretimi zaten başlamıştı. Mühendislik modelinde testler büyük oranda tamamlandı.

Mühendislik modelinden elde edilecek verilerle uçuş modelinde bazı değişiklikler yapılacak, ama şu ana kadar iyi gidiyor. Sonuçlarda herhangi bir problem görünmüyor.

"Hedefimiz 2022 yıl sonu'' 
Türksat 6A uydusunda da hedefimiz önümüzdeki yıl sonunda fırlatmak, uzaya göndermek. İnşallah o hedef doğrultusunda yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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