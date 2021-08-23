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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı! Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı! Geri gönderme merkezine teslim edildiler

 KIRKLARELİ'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Devletliağaç ve Ahlatlı köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 ayrı bölgede Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 18 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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