Son dakika! FDA'dan Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

The Washington Post'un haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

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Washington Post'un haberine göre Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısına tam onay verdi.

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