BIST 1.461
DOLAR 8,44
EURO 9,91
ALTIN 489,47
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Son dakika! FDA'dan Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

Son dakika! FDA'dan Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

The Washington Post'un haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada corona virüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

Abone ol

Washington Post'un haberine göre Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısına tam onay verdi.

Ayrıntılar gelecek...

ÖNCEKİ HABERLER
Türksat 5A, Kuzey Afrika ülkelerine de yayın hizmeti verecek
Türksat 5A, Kuzey Afrika ülkelerine de yayın hizmeti verecek
EPDK harekete geçti! Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
EPDK harekete geçti! Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
Çalıştığı tarladan evine dönüyordu! Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Çalıştığı tarladan evine dönüyordu! Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
ABD Afgan göçmenleri Güney Kore'ye yerleştirmek istiyor
ABD Afgan göçmenleri Güney Kore'ye yerleştirmek istiyor
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Kundakçıyı ses kaydı ele vermişti! Tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Gökhan Gönül'ün 27 yaşında yetimhanede büyümüş Can Gönül isimli kardeşi ortaya çıktı!
Gökhan Gönül'ün 27 yaşında yetimhanede büyümüş Can Gönül isimli kardeşi ortaya çıktı!
2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı
2022 ve 2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 3600 ek gösterge kaldı
CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!
CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!
Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Kullanıcılar dikkat! Yargıtay'dan 'retweet' kararı: Hakaret saydı
Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı
Yatırımcılar heyecanlandı Bitcoin 50 bin doları aştı