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Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın bölgesine, 3 helikopter, 5 arazöz, çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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