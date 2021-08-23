Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın bölgesine, 3 helikopter, 5 arazöz, çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Yangın müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.