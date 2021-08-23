Erdoğan duyurmuştu! Dilipak: PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı miting yapacağız

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı miting düzenleneceğini duyurdu.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting yapılacağını açıkladı.

TV5 ekranlarında Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu'nun konuğu olan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın duyurduğu PCR testi ve aşı zorunluğuna tepki göstermek için miting yapılacağını söyledi.