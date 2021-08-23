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Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile yeni anlaşma yakında imzalanacak

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile yeni anlaşma yakında imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yöneticisi, Türkiye'ye yeni bir S-400 hava savunma sisteminin satışı için Ankara ve Moskova'nın anlaşma imzalamaya yaklaştığını söyledi.

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Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Miheyev, Türkiye'ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız" dedi.

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