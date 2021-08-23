Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Durum zannettiğinizden çok daha ciddi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) durumun halen çok ciddi olduğunu vurguladı. Deltadan sonra Gamma ve Epsilon varyantlarının tehlikesine dikkat çeken Müftüoğlu, aşılama hızının önemine dikkat çekti.

Abone ol

Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayıları yüksek seyretmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" uyarısında bulundu.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüste yeni varyant tehlikelerine dikkat çekti. Aşılama hızının önemini vurgulayan Müftüoğlu, aksi halde delta varyantını Gamma ve Epsilon varyantlarının izleyebileceğini belirtti. Müftüoğlu, "Durum zannettiğinizden çok daha ciddidir" ifadelerini kullandı.