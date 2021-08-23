Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Durum zannettiğinizden çok daha ciddi
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) durumun halen çok ciddi olduğunu vurguladı. Deltadan sonra Gamma ve Epsilon varyantlarının tehlikesine dikkat çeken Müftüoğlu, aşılama hızının önemine dikkat çekti.Abone ol
Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayıları yüksek seyretmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" uyarısında bulundu.
Hürriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüste yeni varyant tehlikelerine dikkat çekti. Aşılama hızının önemini vurgulayan Müftüoğlu, aksi halde delta varyantını Gamma ve Epsilon varyantlarının izleyebileceğini belirtti. Müftüoğlu, "Durum zannettiğinizden çok daha ciddidir" ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:
Günlük vaka sayıları bir türlü 15 binin altına düşmüyor. Kayıplarımız ise -maalesef- her geçen gün artıyor. Ama ne yazık ki ne biz ne de diğer ülkeler tehlikenin hâlâ farkında değiliz. Oysa elimizde bizi kurtaracak ve koruyacak 'tapu kadar (!)' sağlam, güçlü ve güvenli aşılar var.
Eğer biz biraz daha duyarlı olabilseydik, eğer Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) biraz daha becerikli ve hızlı davranabilseydi, eğer Birleşmiş Milletler (BM) pandeminin en az bir 'dünya savaşı' kadar önemli olduğunu daha erken fark edebilseydi, kısacası aşılama hızı bütün dünyada ve bizde biraz daha yüksek olsaydı bu baş belası pandemi emin olun çoktan sona ererdi.
Üzülerek belirteyim durum ciddi. Önümüzdeki günler -eğer bu kafada devam edecek olursak- düşündüğümüz kadar aydınlık ve güvenli olmayacak. Eğer aşılama hızını bir an önce arttırmazsak şimdilerde başımıza bela olan Delta varyantını -inşallah yanılıyorumdur- Gamma hatta Epsilon varyantları izleyebilecek.
Özeti şudur: Durum zannettiğinizden çok daha ciddidir. 'Bıktım, sıkıldım abi!' mavralarını bir kenara bırakıp bir an önce kendimize gelmemiz ve aşılama hızını çok daha ciddi rakamlara yükseltmemiz lazım.