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Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Thiam için hülle tartışması

Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Thiam için hülle tartışması

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam için ödeyeceği bonservis bedeli tartışma konusu oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) limitleri ve Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle transfer yapmak için kadrosunda boşluk yaratmak zorunda olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmiş; Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam, Kayserispor'la anlaşmıştı.

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından transferi duyurmuş ve "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

Tartışma yaratan bonservis bedeli

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek ve futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2020 yılında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak gelen Thiam, bu sezon başı hazırlık döneminde kadro dışı bırakılmıştı.

Bu transfere Kayserispor'un 1.5 milyon avro ödemesi 'hülle' tartışmalarını beraberinde getirdi.

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