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Taliban'dan Eşref Gani'ye Afganistan'a dönme çağrısı

Taliban'dan Eşref Gani'ye Afganistan'a dönme çağrısı

Taliban, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile diğer Afgan yetkililerden çıkarılan af kapsamında ülkeye dönmeleri istedi. İntikam alınacağı şeklindeki söylentilerin asılsız olduğu belirtildi.

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Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçmıştı. BAE, Gani ile ailesinin 'insani gerekçelerle' ülkeye kabul ettiğini duyurmuştu.

Genel af çıkardığını belirten Taliban, ülkeden ayrılan Gani de dahil olmak üzere tüm Afgan hükümet yetkililerinin ülkeye dönüp yaşamaya devam edebileceklerini açıkladı.

Taliban'ın üst düzey isimlerinden Halil al-Rahman Hakkani, Pakistan'da yayın yapan Geo televizyonuna verdiği mülakatta, Taliban ile Eşref Gani, yardımcısı Emrullah Salih ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib arasında 'düşmanlık olmadığını' söyledi.

Hakkani, "Herkesi affediyoruz, bize karşı savaşan generalden sıradan bir adama kadar" ifadesini kullandı.

Ülkeden kaçan Afganlardan kalmalarını isteyen Hakkani, Taliban'ın onlardan intikam alacağına dair iddiaların 'düşmanlar tarafından yayıldığını' kaydetti.

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