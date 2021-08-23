AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mülteci açıklaması: Yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Bazı ülkelerin mülteciler konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Çelik: ''Türkiye'nin bir mülteci daha alacak gücü yoktur. Bu siyasetçiler bilsinler, Türkiye bir göçmen kampı değildir. Bu açıklamaların hepsi yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yüz yüze eğitim konusunda da açıklama yaparak, "2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Hem yangınlarla hem de fitne ateşiyle mücadele ettik. En önemli meselelerinden bir tanesi orman varlığımızı korumak ve artırmak. Ne zaman orman yangını olmasa gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ileri sürülüyor. Buralar orman alanı olarak korunacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon fidan dikilecektir. Yangın bölgelerine ilk anda vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bütçeler aktarılmıştır. Ardından sel felaketi oldu. Kayıplarımız oldu."

"Bazı vilayetlerimizde 1 yılda yağan yağış bir günde yağdı. Altyapı sorunlarıyla bu birleşince büyük bir felaketin ortaya çıkması söz konusu oldu. Kaybettiğimiz canlara çok üzülüyoruz. Çok büyük tedbirler almamız gerekiyor. Bundan sonra yapılması gerekenlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor bir yandan da sel felaketi oluyor. Altyapı sorunları ile ilgili olarak, özellikle dere yataklarına kenarlarına ev yapılmaması konusunda ciddi adımar atılması gerekiyor."

Pandemi süreci

"Pandemi sürecini Sağlık Bakanlığımız ciddi bir şekilde yürütüyor. Aşılama çalışmaları konusundaki çalışmalar sürüyor. Sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede büyük titizlik göstermesi büyük gurur kaynağı. Aşılama gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Vatandaşlarımız kolayca randevu alabiliyorlar."

"Sosyal medyada aşı konusuyla ilgili çeşitli tartışmalar ortaya çıkıyor. Bunun kararını bilim insanları verir, siyasetçiler verir. Bilim insanları bu musibetle başa çıkmak için aşının zorunluluğuna dikkat çekiyor. Bilim insanlarımıza güveniyoruz, bu aşılamanın canları korumak için büyük bir fedakarlıkla yapıldığını biliyoruz."

Aşıya ulaşım sıkıntısı yok

Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Sistemin mükemmelliği, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı bu seviyelere gelmemizi sağladı. Hayatını kaybedenlerin çoğu aşı olmayanlar. Bu konuda kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Ama bilim insanlarının çalışmalarına ve tavsiyelerine kulak vermemiz gerekir. Bu konuda ne kadar mesafe katedersek, canları korumak ve pandemi konusunda o kadar mesafe katetmiş oluruz.

Yüz yüze eğitim açıklaması

2021-2022 eğitim yılı 6 eylülde başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak,ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.

"Türkiye terörle mücadeleyi hassasiyetle yürütüyor"

Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Pençe ve Eren Operasyonlarında çok ciddi sonuçlar alınıyor. Terör örgütlerine karşı ciddi bir mücadele veriliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini başka yerlere çekmek isteyenlerin kara propagandası ile karşı karşıya kalıyoruz.

TSK, operasyonlarda sivillere zarar verilmemesi konusunda çok titiz. TSK'nın okul, sağlık merkezi ve sivilleri hedef alması gibi bir şey söz konusu olmaz. Bu yönde çıkan haberler yalandır. Yapılan tüm operasyonları terörle mücadele kapsamında ulusal güvenliğimizi korumak için yaptığımızı bir kez daha belirtmek isterim.

Afganistan'daki son durum

Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok sayıda diplomasi trafiği yönetiyor. Çok yönlü bir trafik yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj; Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasıdır. İnsan hakları ve diğer konularda çok ciddi kaygılar vardır. Burada uygulamaları yakından takip edeceğiz. Kadın hakları konusunun yakın bir şekilde takibimizde olduğunu belirtmek istiyoruz. Afgan halkının geleceği için kapsayıcı bir hükümet olmalı, temel hak ve hürriyetlere saygılı bir uygulama olmalı. Burada Afgan halkı yalnmız bırakılmamalı. Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı."

"Türkiye göçmen kampı değil"

Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü o insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına hakimdir. Türkiye'ye sorulmadan yapılan bazı açıklamalar yok hükmündedir.

2021 yılı içerisinde güney sınırlarımızdan 160 bin, doğu sınırlarımızdan 90 bin düzenli göçmenin ülkeye girişi engellenmiştir. Afganistan'a geri gönderilen kişi sayısı 235 bine ulaşmıştır. Bütün ülkeler kendi sınırlarını korumak için ilave tedbirlere ihtiyaç duyuyor.

Uzun zamandır hem kendi aldığımız tedbirler var hem de AB ile yürüttüğümüz çalışmalar var. Sınırdaki gözlem faaliyetlerimizde kapasitemizin artırılması konusunda çalışmalarımız var.

AB'ye göçmen anlaşması önerisi

Avrupa Birliği ile Göçmen Anlaşması'nın AB hayata geçiremedi ki doğru düzgün bir önerisi olsun. Yunanistan'ın barbarlığına göz yumuyorlar. Burada ikiyüzlülük vardır. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmıştır. Daha fazlasını beklemeyin."