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Türkiye'deki emekli sayısı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'deki emekli sayısı belli oldu

Geçen yıl 810 bin kişiye daha emekli aylığı bağlanmasıyla Türkiye'deki toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin oldu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgilere göre 2021'de farklı statülerde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı. Bu rakamla geçen yıl sonu itibarıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin 30 olurken 2021'de emeklilere toplam 419 milyar 623 milyon 649 bin lira aylık ödemesi yapıldı.

Emeklilerin en çok olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Balıkesir, Kocaeli ve Mersin oldu. Nüfusa göre en fazla emeklinin yaşadığı iller Zonguldak, Sinop, Bartın, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Burdur, İzmir ve Rize olarak sıralandı.

1 emekliye karşılık 2 çalışan
Sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalı çalışanların sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına karşılık gelen aktif/pasif oranı 1,93 oldu.

Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan şeklindeyken Türkiye'de 1 emekliye karşılık 2 çalışan bulunuyor.

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