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Annesini itti sabah cesediyle karşılaştı!

Annesini itti sabah cesediyle karşılaştı!

Konya'da evde tartıştığı kızı tarafından itilen ve düştüğünde kafasını çarpan 61 yaşındaki Elife S. hayatını kaybetti. Kızı A.S. cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

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KONYA'da evde tartıştığı kızının itmesi soncu başını yere çarpan anne yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki bir apartmanda oturan Elife S. (61) ile kızı A.S. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kızı tarafından itilen Elife S, yere düşerek başını zemine çarptı. Ayağa kalkan kadın, kızından uzaklaşarak evin balkonuna gitti.
Olayın ardından odasına giden A.S, sabah uyandığında annesini balkonda hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elife S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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