Galatasaray'da beklenen Gomis gelişmesi! 1.5 yıllık imza atacak

Galatasaray'ın yeniden renklerine bağlamak istediği Bafetimbi Gomis konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transferini hedeflediği Gomis ile prensip anlaşmasına varıldı. Menajeriyle görüşme gerçekleştiren ve teklifini sunan Galatasaray, Fransız golcüden olumlu geri dönüş aldı.

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Christian Luyindama'yı Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon'a kiralayarak yabancı kontenjanını boşaltan Galatasaray'da operasyon devam edecek. Bu doğrultuda transferi beklenen ilk isim de Bafetimbi Gomis oldu. Sarı-kırmızılıların yarım sezonluk el sıkıştığı Gomis ile 1 senelik de opsiyonlu anlaşma yapıldı

Görüşmeler sırasında sarı-kırmızılı yönetimin önerdiği ücretle menajer Mendy'nin talebi arasında ciddi bir fark olmasına rağmen Gomis'in yuvaya dönme isteğinin ağır bastığı ve mutabakatın bu şekilde sağlandığı bildirildi. Gomis'in bonuslar hariç 1.5 yıllık 2 milyon avro kazanması bekleniyor.

Gomis ayrıca yaptığı paylaşımda, "Az önce iyi bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarı beni çok sevdi"

Daha önce Gomis ile görüştüklerini dile getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalılar... Bu seneki sonuca tecrübe olarak katkı verecek oyuncular var. Önümüzdeki günlerde bir ya da iki ismi katacağız kadromuza. Gomis, görüştüğümüz isimlerden bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı. Gomis de kısa bir süre önce, "Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim. Kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Galatasaray taraftarları beni çok sevdi" açıklamasını yapmıştı.