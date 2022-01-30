Esra Erol'un sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel yakın dostuna destek verdi

Esra Erol'un ekran önüne çıkmak istemeyen Elif Yıldırım'ı azarlayıp bağırması sosyal medyada tepki çekti. 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif'e bağıran Esra Erol'un tavrına gelen tepkiler sonrası Bergüzar Korel arkadaşına destek çıktı. Hazal Kaya ise Esra Erol'u çok sert eleştirdi.

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Esra Erol, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Esra Erol'un gündem olmasının sebebi ise programında yer alan 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a tavrıydı.

Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçan Elif Yıldırım canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Ancak genç kadın perde arkasında ağlayarak, "Stüdyoya çıkmak istemiyorum. Yüzümü göstermeyin" diyerek sinir krizi geçirdi.

Esra Erol'un bu tepki sonrası kıza bağırdığı anlar sosyal medyaya düştü. Sosyal medya, Esra Erol'a tepki gösterenler ve destekleyenler olarak ikiye bölündü. Erol'a tepki gösterenler, "Tetiklenen mağduru bağıra çağıra azarlıyor" dedi.

"RTÜK sen bununla ilgilen"

Yasak Elma'da rol alan oyuncu Ece Dizdar, Esra Erol'a Twitter hesabından tepki gösterdi. Dizdar, "Mide bulandırıcı. Bunları ekranda görmek istemiyorum, bu normalleştirmeyi kabul edemiyorum artık. İfşa edilmek istemeyen mağduru ifşa, psikolojik şiddet, fail aklayıcılık, mağdura suçlama ne ararsan var. RTÜK sen bununla ilgilen" diyerek sitem etti.

"Şov yapıyorsun"

Hazal Kaya da tepki gösterenler arasındaydı. Kaya, paylaşımında, "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara, 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" dedi.