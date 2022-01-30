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Ankara'da site sakinleri yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da site sakinleri yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir sitenin yönetici seçimlerinde seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı.

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan bir sitede iki hafta önce yöneticilik için başkanlık seçimi yapıldı. Bir grup site sakini ise seçime katılmayan daireler adına fazladan oy kullanıldığını iddia etti. İki grup arasında kavga çıkmasının ardından seçim tekrarına gidildi. Yapılan seçim tekrarının ardından iki grup arasında aynı konudan tekrar kavga çıktı.

Yönetim katında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekerken arbede site dışına kadar taşındı. Site sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla büyüyen olay vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince site önünde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

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