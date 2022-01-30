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MİT'in yakaladığı Nuri Gökhan Bozkır'la flaş yeni gelişme!

MİT'in yakaladığı Nuri Gökhan Bozkır'la flaş yeni gelişme!

Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresini 4 gün daha uzattı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Bozkır, ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara'da evinin önünde suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından  Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

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