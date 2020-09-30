Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8195'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 318.663'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1452 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1245 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 749'a yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda yeni tabloyu gösterdi.