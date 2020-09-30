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Bakan Koca'dan CHP'li vekilin 'günlük 29 bin koronavirüs vakası var' iddasına cevap

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "“Koca’nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı” iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert yanıt geldi.

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Bakan Koca, kamuoyunda çok tartışılan söz konusu iddiaya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Belgenin üzerine iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok. 10 Eylül için yapılan test sayısı ise 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonunu yapıyoruz.

Vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz?
Herhangi bir vatandaşımızı gizleyerek temaslı takibini yapmıyoruz. Bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde. Yani bütün vakalar HES'in içinde. Vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi bu dönemde bu kadar vakanın iddia edildiği ortamda hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarımız niye %50'lerin altında? Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız niye %66'larda. Tablodaki bütün veriler doğrudur. Bu yapılan mücadelede hiçbir şey gizlenemez."

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