Ankara'da CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret
Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, Millet İttifakı'nın bileşeni İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Abone ol
Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Önder Karaulus, İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut'tan oluşan CHP heyeti İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Millet İttifakı bileşenleri olarak Ankara'nın yerel sorunlarına getirilebilecek çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.