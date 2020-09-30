BIST 1.145
DOLAR 7,72
EURO 9,04
ALTIN 467,57
HABER /  CHP
ADV Bitcoin ile kazanın

Ankara'da CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, Millet İttifakı'nın bileşeni İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Abone ol

Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı, İl Başkan Yardımcıları Aysun Palalı Köktaş, Önder Karaulus, İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut'tan oluşan CHP heyeti İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Millet İttifakı bileşenleri olarak Ankara'nın yerel sorunlarına getirilebilecek çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Koca'dan CHP'li vekilin 'günlük 29 bin koronavirüs vakası var' iddasına cevap
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı
Angela Merkel: Türkiye ile ilişkileri dengelemeliyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her vaka hasta değildir
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Eylül 2020)
YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda
Kanuni sondaj gemisi boğaz geçişi hazırlıkları için Haydarpaşa'ya gelecek
Irak'ta Erbil bölgesine füzeli saldırı!
Doğalgaza ekim ayında zam var mı? Fiyat tarifelerini BOTAŞ açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü
Manisa'daki orman yangını 21 saatte kontrol altına alındı! 50 hektar zarar gördü
Yorumlar