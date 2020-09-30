Papiss Cisse İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı golcü futbolcu Papiss Cisse resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak lige damga vuran isimler arasında yer alan Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı.

Senegalli forvet bugün saat 16.55'te İstanbul'a geldi.

Ağustos ayının başında Cisse ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi'nin satışından sonra kendisiyle görüşmeye başlayacaklarını ve beklemesini oyuncuya iletmişti.

Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Samatta transferi sonrasında Senegalli golcüyle görüşmeler yeniden başladı ve Fenerbahçe Cisse konusunda mutlu sona ulaştı.

Oyuncunun ilerleyen saatlerde transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.