BIST 1.144
DOLAR 7,73
EURO 9,07
ALTIN 471,11
HABER /  CHP
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant partisi CHP'den istifa etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, partisi CHP'den istifa etti.

Abone ol

Evrensekiz Belediyesinden yapılan açıklamada, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığına 2008 yılında üye olan Nalbant'ın, 2014 ve 2019 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak CHP'ye büyük hava kattığı belirtildi. 

Nalbant'ın CHP'ye geldikten sonra hem yerel hem genel seçimlerde partisinin oylarını ikiye katladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

 "Her iki seçimi zor olmasına rağmen kazanması nedeniyle Genel Merkez'den de tebrik alan Mustafa Nalbant, sürpriz bir kararla CHP üyeliğinden istifa etti. 6,5 yıldan beri CHP'li kazanan belediye başkanı olarak partiye olumlu katkıları olduğunu belirten Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant 'Benim o kadar fedakarlığıma rağmen CHP'nin Kırklareli İl Başkanı'ndan ve mevcut iki milletvekilinden destek alamadım. Bu nedenle uygun gördüğüm lüzum üzerine 30 Eylül 2020 tarihinde CHP'den istifa ediyorum' dedi." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Esra Erol'daki kadın için şok gelişme! Bebeğin babası komşu Cengiz de dövüldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yarın tüm ülkede denetim gerçekleştirilecek
MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına yalanlama
Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak
Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri! BOTAŞ açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi bombası! AYM yeni baştan yapılandırılsın
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik Üssü açıklaması
Türkiye Barolar Birliği yetkiyi verdi! İstanbul'un 2. Türkiye'nin 81. barosu kuruldu
WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu
Duygu Acarsoy evli mi Masterchef Duygu eleme potasının gediklisi
Fenerbahçe, Emiliano Buendia için girişimlere başladı
Açık lise harçları kaç para 2020 hangi bankaya ödeniyor?
Yorumlar 1 yorum