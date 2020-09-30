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Fenerbahçe, Emiliano Buendia için girişimlere başladı

Fenerbahçe, Norwich forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Emiliano Buendia için girişimlere başladı.

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Bonservisi elinde olan Papis Cisse'yi İstanbul'a getirten Fenerbahçe, kanat transferi için sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ açık Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Arjantinli kanat oyuncusu Emiliano Buendia, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 1 gol atıp 7 asist yaptı.

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