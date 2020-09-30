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Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 14 kuruşluk zam yapıldı.

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Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinin litresi 1 Ekim itibarıyla 14 kuruş zamlı satılacak.

EPGİS açıkladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 14 kuruş zam yapıldı.

Ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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