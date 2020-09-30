Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 14 kuruşluk zam yapıldı.Abone ol
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinin litresi 1 Ekim itibarıyla 14 kuruş zamlı satılacak.
EPGİS açıkladı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 14 kuruş zam yapıldı.
Ne kadar olacak?
Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,92 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) September 30, 2020
01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 14 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.