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Ustaya kızdı! Antalya'da pompalı tüfekle ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evine mobilya kurulumu yapmaya gelen mobilya ustalarına kızan ev sahibi, pompalı tüfekle havaya ateş etti.

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Olay, Salkımevler Mahallesi Salkımevler Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih S. evine mobilya getiren mobilya ustalarıyla kurulum konusunda tartıştı. Mobilya ustaları apartman içerisindeyken apartmandan çıkan Fatih S., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Fatih S.'nin ateş etmesi üzerine mobilya ustaları araçlarını da bırakarak siteden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih S.'yi Cumhuriyet Polis Karakoluna götürdü. Pişman olduğunu belirten Fatih S,, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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