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Antalya'da bir garip olay: 3 buçuk yıllık fatura gerçeği cenaze dönüşü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da emekli Mehmet Ali Köklü (54), cenaze için gidip bir süre kaldığı köyünden dönüşünde evine gelen 327 TL'lik fatura karşısında şaşırıp kaldı. Durumu inceleyip sayaçtaki numarayla fatura numarasının farklı olduğunu gören Köklü, 3,5 yıldır komşusuyla karşılıklı olarak birbirlerinin faturalarını ödediğini öğrendi.

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Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4701 Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda oturan emekli Mehmet Ali Köklü, bir yakınının cenazesi için köye gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra eve dönen Köklü, elektrik panosundaki faturayı gördü. Kendisine 327 TL'lik fatura geldiğini gören Mehmet Ali Köklü, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir yanlışlık olabileceğini düşünen Köklü, faturasını dikkatli incelediğinde, elektrik sayacının üzerindeki seri numarasının, faturadaki ile eşleşmediğini fark etti.

Komşularının sayacını da kontrol eden Mehmet Ali Köklü, kendi faturasındaki sayaç numarasının, karşı dairede oturan Hakkı Özdil'in sayacındaki ile eşleştiğini fark etti. Hemen komşusuna haber veren Köklü, onun da faturasındaki numaranın sayacındaki ile eşleşmediğini belirledi.

"Komşunun faturasını ben, benim faturamı komşu ödüyormuş"

Yaklaşık 3,5 yıldır komşusunu faturasını ödemek zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Ali Köklü, "Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Maaşımdan çekilen fatura bedeli uzun zamandır çoktu ama böyle bir karışıklık hiç aklama gelmedi. Bir süredir cenazemizden dolayı evde yoktuk. Eve gelip, faturayı gördüğümde 327 TL yazdığını gördüm. O zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Sayaçları kontrol ettiğimde numaraların ve isimlerin birbirini tutmadığını gördüm. Meğerse komşumun faturasını ben, benim faturamı komşum ödüyormuş." dedi.

Bu karışıklığın 3,5 yıl önce akıllı sayaç takılırken yapıldığını düşündüğünü ifade eden Köklü, şimdi sorumlular hakkında şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Karşılıklı helalleşecekler

Hakkı Özdil'in eşi Ayşe Özdil ise komşularının haber vermesi üzerine faturalardaki yanlışlığı fark ettiklerini belirterek, karışıklığın bir an önce giderilmesini istedi. Köklü ve Özdil, karışıklığın giderilmesinin ardından geçmişe dönük 3,5 yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşeceklerini sözlerine ekledi.

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